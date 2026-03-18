Giornata regionale del Calendario Luigi Lilio, domani cerimonia in Cittadella con gli assessori Gallo e Micheli

“Abbiamo l’ambizione di recuperare un gap ed un ritardo di memoria regionale e nazionale su un nostro straordinario conterraneo, la cui figura ed opera hanno un indiscusso valore storico e simbolico universale ed internazionale, un peso che dobbiamo rivendicare senza se e senza ma. Luigi Lilio è l’Italiano di Cirò che nel XVI secolo ha donato alla storia il Calendario del mondo. Ed è per queste ragioni che, come abbiamo fatto in occasione dell’ultimo Merano Wine Festival a Cirò e come faremo per la prossima edizione di giugno, ho subito sostenuto la sensibilità e la volontà del Comune di Cirò per la Giornata regionale del Calendario, istituita anni fa dal Consiglio regionale, e mi sono adoperato perché la stessa assurgesse finalmente ad evento regionale, ospitandone per la prima volta la celebrazione in modo ufficiale e solenne nella Casa di tutti i Calabresi: la Cittadella Regionale”.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, annuncia l’evento promosso nell’ambito delle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Luigi Lilio che si terra domani, giovedì 19 marzo, alle ore 10,30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro.

L’iniziativa sarà anticipata dalla sfilata in abiti d’epoca degli studenti del Liceo Adorisio di Cirò e dalla cerimonia di scopertura all’ingresso interno della Cittadella del basso rilievo raffigurante Luigi Lilio, realizzato dal Maestro orafo, Michele Affidato.

Interverranno, coordinati da Lenin Montesanto, ideatore del programma regionale Marcatori identitari distintivi (Mid) per Calabria straordinaria, l’assessore regionale all’istruzione, Eulalia Micheli; i sindaci di Cirò, Mario Sculco, e di Monte Porzio Catone, Massimo Pulcini; Michele Affidato; Francesco Vizza, ricercatore emerito del Cnr, già direttore di Iccom-Cnr di Firenze; il dirigente scolastico dell’IO Luigi Lilio di Cirò, Giuseppe Peduto, il dirigente scolastico dell’IIS Majorana di Corigliano – Rossano, Saverio Madera; il vice presidente del Consiglio regionale Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi; il consigliere regionale, Sergio Ferrari.

L’evento prevede anche la lettura della Bolla Papale “Inter Gravissimas” di Papa Gregorio XIII, interpretata dall’artista Domenico Madera e accompagnata alle percussioni da Massimo Ierimonti; la presentazione del primo album per l’infanzia da colorare dedicato a Lilio e ad altri 11 Mid della Calabria Straordinaria; la presentazione e degustazione del panino identitario LILIO, E TU CUNTU! a cura dell’Istituto Alberghiero dell’IIS Majorana di Corigliano–Rossano.