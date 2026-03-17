Cisl Scuola Calabria: “Ennesima ondata di maltempo e nuovo ciclone in Calabria. Si allarga la conta dei danni. Ristori subito e un piano straordinario di cura del territorio”

“Il ciclone Jolina sferza da ore la nostra Regione, con pioggie abbondanti e venti impetuosi, provocando danni ingenti a infrastrutture, imprese, territori rimasti isolati con viabilità compromessa

La Calabria, la sua economia e la sua viabilità sono messe a dura prova da mesi.

Occorre procedere con la massima urgenza nell’erogazione dei ristori, per dare un minimo di sollievo alle comunità colpite.

Ringraziamo la protezione civile, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, i lavoratori degli enti strumentali, gli Enti locali e l’Anas mobilitatisi da subito, i tanti volontari che sono al lavoro in queste ore per dare aiuto e sollievo. Esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza alle aziende danneggiate e alle popolazioni.

È evidente che il cambiamento climatico impone alla nostra Regione uno scatto in avanti nelle politiche di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico. Investimenti da mettere a terra senza ritardi, un nuovo piano di cura del territorio, che non può prescindere dal rilancio di una forestazione che sta scomparendo e che, invece, può svolgere una importante funzione di protezione e prevenzione”.

Così in una nota di Cisl Scuola Calabria.