Antoniozzi: “Voto referendum sia nel merito, non su chi deve governare”

“I cittadini devono dire se sono favorevoli alla riforma costituzionale che separa le carriere dei magistrati o no. Non devono decidere su chi governa, sulla guerra in Iran o su altro. Se separeremo le carriere avremo compiuto un passo avanti per la giustizia giusta rispettando l’autonomia della magistratura. Se i cittadini diranno no avremo perso un’occasione. Non devono votare sulla caciara di chi vuole intorbidire le acque. Questa è una riforma che non è di destra o di sinistra. È per gli italiani”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.