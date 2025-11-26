Ingiuste detenzioni, Costa (FI): “A Reggio Calabria e Catanzaro gli indennizzi più alti. Il CSM cosa dice?”

Su X, il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia Enrico Costa richiama l’attenzione sui numeri delle ingiuste detenzioni registrate nel 2025, sottolineando in particolare il peso delle Corti calabresi. Costa riporta infatti che “Dal 1° gennaio 2025 al 31 ottobre 2025 sono state accolte n. 535 di ingiusta detenzione per un importo complessivo a carico dell’Erario pari ad Euro 23.850.925,00. In particolare, i dati più alti si registrano presso la Corte di Appello di Reggio Calabria con n. 77 indennizzi liquidati per 5.486.000,00 euro e presso la Corte di Appello di Catanzaro con n. 126 indennizzi per un importo di 4.311.000,00 euro. A seguire Palermo con n. 32 istanze liquidate per un importo di 2.905,000,00 euro e Roma con n. 40 istanze liquidate per un importo di 2.552,000,00 euro”.A seguire Palermo con n. 32 istanze liquidate per un importo di 2.905,000,00 euro e Roma con n. 40 istanze liquidate per un importo di 2.552,000,00 euro”.

Di fronte a questi dati, il parlamentare pone una domanda che punta a riaccendere il dibattito sul sistema di valutazione dei magistrati: “Come la mettiamo con il CSM che registra il 99% di valutazioni di professionalità POSITIVE per i magistrati?”.