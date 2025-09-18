Ponte sullo Stretto, Salvini pensa in grande: “Nel 2032 passerà il primo treno tra Calabria e Sicilia”

“Nel 2032 a dio piacendo passera’ il primo treno tra la Calabria e la Sicilia e il commissario qui presente, Apostolos Tzitzikostas ci potra’ essere molto utile”. E’ quanto affermato dal vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini al Brennero in occasione della cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria ferroviaria di base del Brennero (BBT) tra Italia e Austria alla presenza della premier Giorgia Meloni e del cancelliere austriaco Christian Stocker.