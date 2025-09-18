“Basta che lei si metta a gridare in faccia a tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la prendono per pazza” - Luigi Pirandello
Ponte sullo Stretto, Salvini pensa in grande: “Nel 2032 passerà il primo treno tra Calabria e Sicilia”

“Nel 2032 a dio piacendo passera’ il primo treno tra la Calabria e la Sicilia e il commissario qui presente, Apostolos Tzitzikostas ci potra’ essere molto utile”. E’ quanto affermato dal vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini al Brennero in occasione della cerimonia di abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria ferroviaria di base del Brennero (BBT) tra Italia e Austria alla presenza della premier Giorgia Meloni e del cancelliere austriaco Christian Stocker.

Reggio Calabria, uomo arrestato per aver tentato di investire una vigilessa: la solidarietà dell’amministrazione comunale alla polizia locale

Elezioni regionali, Morabito (ex segretario PD Reggio Calabria): “Mio contributo perché Calabria possa diventare terra in cui restare”

Reggio Calabria, “English is Cool”: dal 29 settembre torna la formazione di Confcommercio per imprenditori e dipendenti

