Lea, Straface: “Con Pd Calabria ultima, adesso risale. Irto molli il fiasco”

“Partito democratico senza ritegno.

Con i dem la Calabria era tristemente ultimissima nella classifica dei Lea, con Occhiuto ha recuperato due posizioni e ben 41 punti in un solo anno, e dunque non è più fanalino di coda.

Il governatore riporta, in modo equilibrato e citando i numeri, la notizia, e il Pd che fa? Esce letteralmente fuori di testa.

Delle due l’una.

O i democratici non sanno fare di conto, e dunque parlano di sconfitta anche quando i dati migliorano, oppure qualcuno deve convincere Nicola Irto – che ancora starà brindando per aver scampato il pericolo candidatura alla presidenza della Regione – a mollare il fiasco”.

Lo afferma in una nota Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.