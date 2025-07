Furgiuele (Lega): “Nuovo importante passo avanti verso concretizzazione Ponte Stretto”

“Con l’ok del Cda della società Stretto di Messina agli ultimi documenti in vista dell’esame del Cipess si compie un nuovo decisivo passo avanti per la concretizzazione di un progetto fondamentale per il Paese, oltre che per Calabria e Sicilia. Il Ponte sullo Stretto non è solo una infrastruttura strategica, ma anche un’opportunità di crescita per i territori, che porterà lavoro e indotto. Grazie al ministro Salvini per il suo impegno costante per questa opera: dopo anni di nulla, ripartono le realizzazioni, gli interventi che fanno crescere l’Italia. Il Ponte sarà un importante volano per i nostri territori: avanti così”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.