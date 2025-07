Aree interne, forestazione e occupazione, il Pd “presenta una proposta di legge per “assumere 2200 nuovi forestali senza oneri per il bilancio”

Lo faremo senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, riutilizzando risorse già disponibili».

Durante la conferenza stampa è stato sottolineato come il disegno di legge sia frutto di un confronto capillare con le comunità locali, le organizzazioni sindacali e gli operatori del settore. Un metodo opposto rispetto all’improvvisazione del governo regionale di centrodestra, al quale il gruppo Pd ha rivolto un appello chiaro: «Si apra subito il confronto in Commissione, si approvi la legge entro l’autunno e si dia immediata attuazione al piano di assunzioni. La Calabria non può più permettersi ritardi, né vuoti di responsabilità».

Il gruppo Pd ha ribadito infine che questa proposta rappresenta un tassello fondamentale di un disegno più ampio per una Calabria che non rinuncia alla propria vocazione forestale, ambientale e umana. «Abbiamo il dovere – ha concluso Bevacqua – di restituire dignità a intere aree dimenticate e di investire sul lavoro vero, utile e sostenibile. Chi governa la Regione non può più continuare a nascondersi».