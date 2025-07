Lavia, CISL Calabria: “La riconferma all’unanimità di Daniela Fumarola alla guida della CISL premia concretezza e visione, leadership inclusiva e grande determinazione”

«Al termine di un Congresso partecipatissimo, che ha rilanciato le nostre idee e le nostre proposte – scrive in una nota Giuseppe Lavia, Segretario Generale della CISL calabrese –, Daniela Fumarola è stata eletta all’unanimità Segretaria Generale della CISL. Una riconferma che premia un lavoro svolto con concretezza e visione, una leadership inclusiva e una grande determinazione. La Cisl calabrese sarà a fianco di Daniela Fumarola e della riconfermata Segreteria Confederale per costruire un Patto per il futuro, nella consapevolezza che il Mezzogiorno è una chiave di volta fondamentale per il rilancio del Paese. Alla Segretaria Generale e all’intera Segreteria Nazionale – conclude Lavia – gli auguri di un proficuo impegno, nell’interesse di lavoratori e pensionati, per rigenerare territori e comunità, con “il coraggio della partecipazione”».