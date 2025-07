Regionali 2026, Fratoianni in Calabria: “Con Pd e M5S per coalizione alternativa e larga”

“Noi abbiamo un rapporto molto stretto con le forze che io considero il cuore di una coalizione alternativa, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle”.

Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, nel corso di una conferenza stampa a Lamezia Terme, rispondendo ad una domanda sulle strategie del suo partito in vista delle prossime elezioni regionali.

“Non c’é dubbio, comunque – ha aggiunto – che bisogna fare presto. Con Pd e Movimento Cinquestelle lavoriamo per dare solidità e credibilità a un’alternativa e lo facciamo territorio per territorio, cercando anche di allargare le coalizioni e di renderle il più possibile competitive e vincenti. E questo, naturalmente, lo faremo anche in Calabria”.

“Per Sinistra Italiana e Alleanza Verdi e Sinistra, qui in Calabria, c’è una crescita importante. Una crescita di radicamento e politica finalizzata a dare a questa regione un futuro diverso” ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana nel corso della conferenza stampa organizzata a Lamezia Terme per presentare i nuovi ingressi nel partito.

“Oggi – ha aggiunto Fratoianni – si iscrivono a Sinistra Italiana amministratori regionali, a cominciare dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, e locali. E’ il segno di una crescita di fiducia e di consenso che stiamo registrando in tutta Italia e che anche in Calabria segna un passaggio molto significativo”.

“Per le prossime elezioni regionali – ha detto ancora il segretario di Sinistra Italiana – lavoreremo uniti con una coalizione che auspichiamo larga, come stiamo facendo in tutta Italia, per dare una svolta a questa regione nel segno della tutela dei diritti fondamentali, a cominciare da quello alla salute, che qui come altrove resta in cima alle preoccupazioni dei cittadini e delle cittadine, del diritto al lavoro e del diritto all’ambiente”.