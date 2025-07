Trasporti, FIT-CISL Calabria: “Serve responsabilità per tutelare lavoro, infrastrutture e territori

Si è svolta oggi, la riunione del Comitato Esecutivo della FIT-CISL Calabria, presieduta dal Segretario Generale Vincenzo Fausto Pagnotta e alla presenza di tutti i componenti dell’organismo.

Durante i lavori si è fatto il punto sui principali temi del settore trasporti e servizi, con attenzione a quello contrattuale e al contesto regionale.

Il Comitato – si legge in un comunicato stampa del sindacato – ha sottolineato l’importanza degli emendamenti approvati del Dl Infrastrutture relativi al completamento della viabilità Cosenza-Altilia, essenziale per la connessione interna della regione, e all’istituzione dell’Agenzia per il lavoro portuale di Gioia Tauro, fondamentale per la stabilità occupazionale e per la crescita dello scalo calabrese.

Preoccupazione è stata espressa anche per i ritardi nell’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR e per le questioni aperte che riguardano aziende importanti del TPL come Ferrovie della Calabria e Amaco, nonché per le vertenze presenti nel settore ambiente, che richiedono risposte rapide e concrete.

Particolare attenzione è stata posta al rinnovo della Presidenza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro. Non possiamo accettare logiche spartitorie o scelte calate dall’alto. Serve un profilo competente, autorevole, radicato nel territorio. Gioia Tauro è un modello che funziona e va rafforzato, non messo in discussione. Alla politica chiediamo responsabilità: non si stravolga ciò che funziona ha dichiarato il segretario generale.

Al centro della discussione anche i temi della formazione, della sicurezza sul lavoro, del contrasto al fenomeno delle aggressioni al personale dei trasporti.

È stato inoltre ribadito che solo attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e il confronto costante con le istituzioni è possibile costruire soluzioni efficaci e condivise per il futuro del settore.

Il Comitato Esecutivo ha inoltre espresso pieno sostegno alla linea di indirizzo e azione della Segreteria Nazionale della FIT-CISL, che pone tra le priorità anche un sempre maggior coinvolgimento di donne e giovani nelle attività sindacali e di rappresentanza.

Al termine dell’incontro è stata proposta la convocazione del Consiglio Generale della FIT-CISL Calabria il prossimo 28 luglio, per rilanciare il confronto e rafforzare la presenza nei territori.

La FIT-CISL Calabria conferma il proprio impegno a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e per uno sviluppo sostenibile e coeso del sistema dei trasporti regionali.