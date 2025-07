Dodici operai bloccati su un viadotto dell’A2 soccorsi e messi in salvo

Dodici operai bloccati su un viadotto dell’A2 sono stati soccorsi e messi in salvo. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cosenza e del Distaccamento di Rende, congiuntamente alle unita’ specializzate Speleo Alpino Fluviali (SAF), sono intervenute oggi per un’operazione di soccorso tecnico urgente.

L’intervento si e’ reso necessario a seguito del blocco di dodici operai dipendenti di una ditta in appalto per Anas, rimasti fermi su due piattaforme elevabili durante le operazioni di manutenzione di due piloni del viadotto Friddizza, situato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. I vigili del fuoco, con l’impiego delle tecniche SAF, hanno raggiunto i lavoratori bloccati, li hanno messi in sicurezza mediante imbracature speleo e li hanno guidati nella discesa controllata fino a un’area sicura, portando cosi’ a termine con successo l’intervento di recupero senza ulteriori conseguenze.

L’operazione si e’ conclusa in sicurezza e ha evitato possibili rischi dovuti alla permanenza prolungata in quota.