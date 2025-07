Occhiuto tra governatori più apprezzati d’Italia, Straface: “Grazie a presidente la Calabria recupera fiducia Catanzaro”

Accolgo con sincera soddisfazione i dati emersi dal Governance Poll 2025 de Il Sole 24 Ore, che vedono il Presidente Roberto Occhiuto confermarsi tra i Governatori più apprezzati d’Italia. Con un gradimento del 58%, in crescita rispetto al già eccellente risultato del 2021, il Presidente si posiziona al quinto posto a livello nazionale e al primo tra i Presidenti del Mezzogiorno. Questo risultato va ben oltre le percentuali: è il segno tangibile di un legame autentico e profondo con la sua terra.Il presidente Roberto Occhiuto ha saputo interpretare con equilibrio e determinazione le attese di una Calabria che da tempo richiedeva una guida autorevole, capace di unire visione, concretezza e passione civile. La fiducia dei calabresi, rinnovata e crescente, si accompagna oggi a un riconoscimento più ampio: sotto la sua guida, la Calabria ha saputo parlare al Paese e, in più di un’occasione, anche oltre i confini nazionali, affermandosi come una Regione che cambia passo, che recupera credibilità, che inizia a far parlare di sé per buone pratiche e risultati. Come Presidente della Terza Commissione, sono orgogliosa di poter contribuire a questo cammino, consapevole delle tante sfide ancora da affrontare, ma anche della forza collettiva che possiamo esprimere quando la buona politica incontra la fiducia dei cittadini. Grazie al Presidente Occhiuto per la direzione salda e il senso delle istituzioni, e grazie ai calabresi per il loro sguardo attento e partecipe. È insieme che stiamo costruendo una Calabria diversa. E, oggi più che mai, credibile, una Calabria davvero- Straordinaria.