Occhiuto conferma volontà di ricandidarsi come governatore della Calabria: “Risultati sondaggio Swg è stimolo a fare meglio”

“E’ certamente da stimolo per andare avanti e fare ancora meglio in questo scorcio di legislatura e, se poi i calabresi vorranno, anche nella prossima”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto conferma la volontà di ricandidarsi in occasione delle elezioni regionali del prossimo anno, tornando a commentare i risultati del sondaggio di Swg sul gradimento dei governatori che lo vede al quarto posto con il 52% ed una crescita del 6% rispetto al 2024.

“Sono chiaramente soddisfatto – ha detto Occhiuto parlando con i giornalisti a margine di una iniziativa – sono soprattutto soddisfatto che al quarto anno di governo ci sono ancora dei dati molto positivi in tutti i report che stanno uscendo. So bene però che governare la Calabria è una cosa molto più complicata che governare altre regioni, per questo sono ancora più soddisfatto”.