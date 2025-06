211 anni di storia dei Carabinieri, Occhiuto: “Sempre in prima linea per la sicurezza delle nostre comunità”

“Oggi celebriamo 211 anni di storia dei Carabinieri. Riconoscenza e onore alle donne e agli uomini dell’Arma che quotidianamente lavorano in prima linea, con professionalita’ e coraggio, per la tutela della legalita’ e la sicurezza delle nostre comunita’. Auguri e grazie in particolare al comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, alla Legione Carabinieri Calabria e al suo comandante, Riccardo Sciuto, con cui la Regione condivide una proficua sinergia istituzionale finalizzata al contrasto della criminalita’ e alla salvaguardia del territorio”. Cosi’ Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.