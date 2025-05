Nicola Irto confermato segretario del Pd calabrese

Si è svolta oggi l’assemblea regionale del Partito Democratico della Calabria che ha ratificato l’elezione del segretario regionale Nicola Irto. Nel corso dei lavori, l’assemblea ha approvato all’unanimità la nuova Direzione regionale – proposta dallo stesso Irto – ed ha proceduto all’elezione della Commissione regionale di garanzia e del tesoriere.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Anna Laura Orrico del Movimento 5 Stelle e Mimmo Pignataro di Alleanza Verdi e Sinistra, nonché Alessia Alboresi di Europa Verde e Giuseppe De Nisi di Azione, per Italia Viva è intervenuta Filomena Greco, mentre il Partito Socialista è stato rappresentato da Luigi Incarnato. È intervenuta anche Doris Lo Moro, candidata sindaca a Lamezia Terme, che ha rilanciato l’impegno per il ballottaggio dell’8 e 9 giugno prossimi, per il quale tutti i rappresentanti politici della coalizione hanno ribadito pieno sostegno. Inoltre, non è mancato un appello unitario per il “Sì” ai cinque quesiti referendari.

«È fondamentale consolidare e ampliare la nostra coalizione – ha detto Irto – anche in vista delle prossime elezioni regionali e delle elezioni politiche, per garantire alla Calabria e all’Italia un governo di cambiamento». Irto ha inoltre invitato tutti a partecipare alla manifestazione nazionale a sostegno della popolazione palestinese. A simboleggiare questo impegno civile e solidale, al tavolo della presidenza, accanto alla bandiera del Partito Democratico, è stata esposta anche la bandiera della Palestina. Questa scelta evidenzia l’attenzione dei democratici calabresi non solo ai temi interni, ma anche alle questioni internazionali e umanitarie.