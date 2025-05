Falbo eletto nella direzione regionale del PD

“Con grande emozione comunico la mia elezione nel Direttivo Regionale del Partito Democratico. Un incarico che accolgo con entusiasmo, consapevole della complessità del momento politico e delle sfide che ci attendono.

Rivolgo i miei auguri più sinceri di buon lavoro al Segretario Regionale sen. Nicola Irto e alla neoeletta Presidente del Partito Democratico calabrese, Maria Locanto, figure autorevoli e capaci, con la quale sarà un onore condividere questo percorso di rilancio e riorganizzazione del nostro partito in Calabria.

Voglio ringraziare il Partito Democratico regionale, il Segretario, i delegati, gli iscritti e i dirigenti che hanno creduto in me e nella visione di un partito inclusivo, concreto, radicato nei territori e aperto al futuro.

Questa nomina arriva in un momento in cui la Calabria e l’Italia hanno bisogno di una sinistra coraggiosa, vicina ai cittadini, pronta a costruire alternative serie e credibili alle destre che oggi governano, sempre più lontane dai bisogni reali delle persone.

A tal proposito, invito tutte e tutti a partecipare attivamente al referendum, a non cadere nella trappola di chi – come la destra – invita al non voto per delegittimare gli strumenti di partecipazione democratica. Non votare non è mai una scelta neutrale: significa lasciare campo libero a chi vuole decidere da solo, senza confronto, senza opposizione, senza democrazia.

Anche sul piano locale è tempo di voltare pagina. Dopo la sconfitta del progetto socialista alle amministrative di Cassano all’Ionio, è ormai chiaro che serve ricostruire un vero centrosinistra, solido nei valori e nelle idee, ma soprattutto vicino alla sua gente. Un centrosinistra che metta al centro iscritti e simpatizzanti, che riparta dall’ascolto, dalla coerenza e dal lavoro quotidiano. Serve una forza politica che non sia solo testimonianza, ma opposizione reale e, al tempo stesso, progetto di crescita per l’intero territorio.

Da oggi, nel Direttivo Regionale del Partito Democratico, mi impegnerò per portare avanti queste battaglie, con determinazione, spirito di servizio e una visione chiara: un partito che sia casa per chi crede ancora nella politica come strumento per migliorare la vita delle persone

Il lavoro comincia adesso. Insieme”. Lo afferma in una nota Gianluca Pio Falbo.