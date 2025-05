Referendum, sconti per i viaggi in treno: riduzioni fino al 70% in occasione del voto dell’8 e 9 giugno

Riduzioni fino al 70% per raggiungere in treno i luoghi di iscrizione elettorale e votare, domenica 8 e lunedì 9 giugno, per i referendum popolari abrogativi previsti. In occasione del turno elettorale è possibile usufruire delle tariffe agevolate di Trenitalia (Gruppo FS).

L’agevolazione è valida per viaggi di andata e ritorno e prevede la riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte. Per i treni del Regionale invece la riduzione è del 60%.

I biglietti possono essere acquistati sui canali digitali di Trenitalia e nelle biglietterie e agenzie abilitate per viaggi da effettuare nell’arco di 20 giorni a ridosso del turno elettorale. L’andata può quindi essere effettuata dal 30 maggio, mentre il ritorno non oltre il 19 giugno. Se si è sprovvisti della tessera elettorale per il viaggio di andata, è necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva nelle biglietterie e agenzie di viaggio da presentare a bordo insieme ai biglietti. Per gli acquisti online, è invece possibile inserire il numero della tessera elettorale o scegliere l’opzione autocertificazione. Per il viaggio di ritorno, oltre ai titoli di viaggio, l’elettore deve esibire al personale di Trenitalia anche la tessera elettorale regolarmente timbrata.

Anche i residenti all’estero possono viaggiare con una tariffa ridotta sul territorio italiano, dalla stazione di confine fino alla stazione elettorale, portando con sé la documentazione relativa alla residenza all’estero e quella elettorale prevista.

Per gli acquisti digitali attraverso sito e app Trenitalia, è necessario selezionare Vedi altre offerte e scegliere l’offerta Elettori. Dettagli sui biglietti acquistabili online e tutte le informazioni sulle agevolazioni per gli elettori sono disponibili su trenitalia.com.