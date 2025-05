Mase: “Esauriti fondi per reddito energetico nel Mezzogiorno. Al Gse oltre 10mila richieste per 80 milioni a disposizione”

Le risorse destinate alle Regioni del Mezzogiorno per la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici nelle famiglie a basso reddito, nell’ambito del Reddito Energetico nazionale, risultano terminate. Lo rende noto il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica aggiungendo che lo sportello telematico del Gse, aperto alle 12 di oggi, ha infatti registrato oltre 10mila richieste di accesso al beneficio da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, esaurendo 80 dei cento milioni messi a disposizione nel 2025. Restano a disposizione circa 10 milioni dei 20 milioni dedicati alle Regioni del centro nord e alle provincie autonome.

“Il risultato testimonia il forte interesse per una transizione energetica equa e inclusiva”, ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin. “Lo strumento, che già lo scorso anno aveva avuto un ottimo riscontro si sta rivelando molto utile in chiave economica ed energetica e, più in generale, verso i nostri obiettivi di crescita delle rinnovabili sul territorio”.

La misura, gestita dal Gse, finanzia con un contributo in conto capitale la realizzazione di impianti fotovoltaici per unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico, conclude la nota del Mase.