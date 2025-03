Migranti, Loizzo (Lega): “Da che parte stanno i magistrati? Noi con italiani”

“Da che parte stanno certi magistrati che puntualmente si accaniscono sul governo e su chi come Matteo Salvini ha dimostrato che contrastare l’immigrazione illegale e clandestina è possibile? Dalla parte degli italiani, a cui vogliamo garantire legalità e sicurezza, o dalla parte di immigrati che illegalmente cercano di entrare nel nostro paese e che ora pretendono anche di essere risarciti perché qualcuno voleva fermarli per difendere i nostri cittadini? Basta questo per poter dire che la sentenza della Cassazione è politica, ingiusta e vergognosa”.

Lo dichiara la deputata della Lega Simona Loizzo.