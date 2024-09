Stabilizzazione docenti di sostegno, Antonio Lo Schiavo: “Il Consiglio regionale non resti indifferente”

«Il Consiglio regionale non rimanga indifferente rispetto all’appello che proviene in questi giorni dal Comitato docenti di sostegno e dall’Associazione sociologi italiani, che chiedono in maniera accorata un confronto sulla stabilizzazione dei docenti e un’indagine sui reali bisogni del sistema scolastico calabrese. Si tratta di istanze che si vogliono sottoporre al Consiglio regionale e che puntano soprattutto a mettere in evidenza le “anomalie” di un sistema di reclutamento che ha generato la mancata stabilizzazione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e di merito nonché penalizzato gli insegnanti inseriti nelle graduatorie provinciali. È dunque a mio avviso opportuno che il Consiglio regionale si faccia carico della questione, accogliendo la proposta d’indagine, e che lo faccia in tempo utile affinché si possa introdurre un miglioramento del sistema di reclutamento dei docenti di sostegno già a partire dal prossimo anno scolastico».

È quanto dichiara il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti.