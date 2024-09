Incendio al Parco Ecolandia, il senatore Irto: “Lo Stato potenzi vigilanza e sicurezza nel territorio”

«A nome mio e del Partito democratico calabrese, manifesto la massima solidarietà e vicinanza ai gestori e a tutto il personale del Parco Ecolandia di Reggio Calabria, struttura ludica, tecnologica e ambientale di nuovo oggetto di una preoccupante intimidazione che ha prodotto danni molto gravi».

Lo dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del Pd della Calabria. «Questo episodio – prosegue il parlamentare dem – è l’ultimo di una serie che, comprendente fatti analoghi rivolti ad altre imprese della città, fra cui alcune condotte da giovani, ci porta a chiedere una risposta risoluta dello Stato in termini di potenziamento della vigilanza e sicurezza nell’area urbana di Reggio Calabria».

«A questo riguardo, continueremo – assicura Irto – a impegnarci in Parlamento e sempre accanto ai cittadini, per la tutela delle aziende del territorio, dei lavoratori e dell’economia che ne deriva. Davanti ad accadimenti del genere, è indispensabile unire le forze, condannare questi episodi, ribadire che la Calabria non si piega alla criminalità organizzata e sollecitare misure concrete ed efficaci – conclude l’esponente del Pd – da parte del governo».