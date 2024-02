Autonomia differenziata, il dibattito a Scalea. Saccomanno (Lega): “Un’opportunità per Sud e Calabria”

Si è tenuto un dibattito sull’autonomia differenziata presso la Sala polifunzionale del Comune di Scalea.

Si sono susseguiti interventi di esponenti politici e del giornalista saggista Marco Esposito, già assessore della città di Napoli, che hanno esposto le loro posizioni a favore e contro l’autonomia differenziata.

La discussione è stata moderata da Umberto De Rosa ed ha rappresentato un momento importante per valutare le opportunità e le criticità dell’autonomia differenziata per il sud e la Calabria.

Il dibattito sull’autonomia differenziata è un tema di grande importanza per il sud e la Calabria in particolare. Questa regione, infatti, si trova in una situazione di grande difficoltà, occupando gli ultimi posti in tutte le classifiche dei settori, dalla sanità all’ambiente.

Giacomo Saccomanno, esponente della Lega, ha sottolineato l’importanza di “partire dalla situazione attuale per comprendere la gravità della situazione e stabilire gli obiettivi da raggiungere. La Calabria ha da tempo una “vecchia questione mediana” che non è mai stata risolta, nonostante i vari tentativi di risanamento. L’autonomia differenziata, approvata nel 2001, potrebbe rappresentare un’opportunità per il sud e la Calabria, ma è necessario affrontare le criticità che hanno impedito finora un reale cambiamento”.

Saccomanno ha sottolineato che “il percorso per l’approvazione dell’autonomia differenziata è ancora lungo e complesso. Sebbene il disegno di legge sia stato approvato al Senato, deve ancora passare alla Camera dei Deputati per essere definitivamente approvato. Tuttavia, il Senato ha fornito le indicazioni su ciò che dovrà essere fatto per raggiungere l’autonomia differenziata”.

L’esponente della Lega ha aggiunto che “l’autonomia differenziata non significa dividere l’Italia in due, ma rappresenta un’opportunità per il sud e la Calabria di migliorare le proprie condizioni. Tuttavia, affinché ciò avvenga, è necessario individuare le materie e le risorse che saranno delegate al governo per l’attuazione dell’autonomia differenziata. Senza queste risorse e senza i livelli da rispettare, l’autonomia differenziata non avrà effetti concreti. E’ necessario definire con chiarezza gli obiettivi e le risorse per poter risanare la Calabria. Se ciò non avverrà, il dibattito sull’autonomia differenziata sarà stato solo un esercizio verbale senza alcun impatto reale. Sarà fondamentale individuare le risorse e i livelli da rispettare per garantire un reale cambiamento e un risanamento della regione.

In conclusione, l’autonomia differenziata rappresenta una sfida per il sud e la Calabria, ma è necessario affrontarla con determinazione e definire con chiarezza gli obiettivi e le risorse necessarie per raggiungerli. Solo così si potrà dare una reale opportunità di miglioramento alla Calabria e al sud in generale”.