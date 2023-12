Approvata la legge di bilancio 2024, Mangialavori: “Manovra che guarda ai reali bisogni degli italiani”

“Una manovra che guarda ai reali bisogni degli italiani, a cominciare dai redditi medio-bassi, passando per la sanità, i contratti pubblici, un fisco amico. Quella appena approvata in Parlamento è una legge di bilancio che consentirà al Paese di affrontare il 2024 in maniera seria e determinata, per costruire l’Italia del futuro”. Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori (FI), subito dopo l’approvazione della manovra 2024 da parte dell’Aula.

“Con un grande lavoro di squadra, la maggioranza di governo è riuscita ad ottimizzare al massimo le risorse a disposizione cercando di incidere lì dove c’era più bisogno. L’approvazione della manovra è il segnale di un’Italia che guarda al futuro con rinnovata fiducia”, conclude l’on. Mangialavori.