Antoniozzi (FdI): “Importante incontro oggi Occhiuto. Sul tema lavoro basta divisioni”

Non potrò partecipare, essendo impegnato alla Camera per la legge finanziaria, all’incontro promosso stamani dal presidente Occhiuto con le organizzazioni sindacali sulla questione del lavoro ma sarò presente idealmente. È un appuntamento importante che richiama la necessità di andare oltre le divisioni politiche e di costruire, con il contributo dei Sindacati, un’azione ancora più incisiva in Calabria.

Ho chiesto a Nicola Irto e ad Annalaura Orrico, segretari regionali di PD e Cinquestelle, di partecipare al dibattito senza sottrarsi e senza far prevalere ragioni di parte. Dalla questione dei call center Abramo al precariato storico, c’è un grande impegno della giunta regionale.

Fratelli d’Italia, che ha assunto l’impegno diretto attraverso l’assessore regionale Calabrese, sta portando avanti anche a livello nazionale una nuova politica per il Mezzogiorno.

È fondamentale che ci sia un confronto permanente non solo sulle emergenze ma anche dal punto di vista strutturale su un tema così delicato.

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.