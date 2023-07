Record di nidi di tartaruga Caretta Caretta in Italia: Calabria a quota 86

E’ record per i nidi di tartaruga Caretta Caretta in Italia. Il periodo di deposizione delle uova terminerà tra circa quattro settimane e ne sono stati già ritrovati 293 – il doppio del 2022 – e messi in sicurezza lungo le spiagge italiane. In testa alla classifica Sicilia (105), Calabria (86) e Campania (43). Impennata di nidi anche sui litorali di Spagna (22) e Francia (7).

A segnalare il “record di sempre destinato ad aumentare nelle prossime settimane” è l’elaborazione di Legambiente sui dati di Tartapedia.it, che accoglie le segnalazioni di associazioni impegnate sul territorio nelle attività di monitoraggio e sorveglianza dei nidi nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest.

I dati confermano che “il cambiamento climatico e il surriscaldamento delle acque stanno spostando sempre di più l’areale delle tartarughe marine verso il Mediterraneo occidentale” spiega Legambiente.