Cipess, Saccomanno: “Con Lega al Governo incremento POC Calabria”

“Grazie all’impegno del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, il Cipess ha approvato l’incremento di 240milioni di euro per il Programma Operativo Complementare. Significa più soldi per la nostra bellissima Calabria con un impatto positivo su mobilità e viabilità. Il nostro ministro Matteo Salvini e la Lega al Governo sono al lavoro per rilanciare il Paese e costruire l’Italia dei ‘Sì’ che potrà contare su infrastrutture sicure, moderne e veloci. La strada è quella giusta”.

Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno.