Sta per salpare “La nave della bellezza” il talent show tv di Confartigianato e Mediaset

Sta per salpare “La nave della bellezza”. Ultima chiamata per estetisti, acconciatori e operatori della cura della persona, ma anche per abbigliamento, calzature e gioielli prodotti da imprese artigiane che potranno partecipare a “La nave della bellezza“, il talent show tv di Confartigianato e Mediaset.

Per conoscere meglio il programma lunedì 17 luglio è stato organizzato un webinar informativo che si svolgerà nel pomeriggio con inizio alle ore 16.00. Per ricevere il link sarà sufficiente contattare la propria associazione.

“La nave della bellezza“, format nato dalla collaborazione tra Confartigianato e Mediaset sviluppato in collaborazione con The Lookmaker Institute, ha l’obiettivo di costruire attraverso il piccolo schermo un modello di riferimento del professionista della bellezza.

Ma non solo trucco e parrucco potranno raggiungere il grande pubblico attraverso le puntate che saranno registrate a bordo della nave Msc Grandiosa dal 22 al 29 ottobre 2023 e che andranno in onda su Mediaset Infinity: il total look prevede infatti che anche l’abbigliamento, le calzature ed i gioielli prodotti da imprese artigiane, giochino un ruolo di primo piano nel programma. Il talent avrà un prologo il 15 e 16 ottobre in Toscana e, successivamente, si svolgerà su una crociera di Msc dove i look makers si sfideranno con 30 minuti di tempo a disposizione, per creare un total look completo sulle modelle e adatto all’occasione d’uso scelta dalla giuria a inizio puntata. A loro disposizione trucchi, prodotti per capelli e vestiti tra cui scegliere per completare il look perfetto. Il format televisivo andrà in onda su Mediaset Infinity e sarà suddiviso in trenta puntate. Non solo Lookmaker, giuria e conduttori. Altri protagonisti d’eccezione saranno infatti selezionati tra i 1.700 professionisti che compongono l’equipaggio della nave da crociera Msc Grandiosa.

Questa è un’opportunità riservata alle imprese di Confartigianato che potranno partecipare all’iniziativa con la propria professionalità e creatività, comunicando il valore dell’artigianalità, le potenzialità e “il bello” della propria attività attraverso un gioco-gara che ricalcherà il modello già collaudato dei programmi di cucina attualmente in onda. Confartigianato Imprese si è data l’obbiettivo di modificare il pregiudizio che molti giovani hanno verso il settore della bellezza in termini di redditività, formazione, prestigio. L’associazione è inoltre convinta che si prospetti l’occasione di attrarre questi giovani, mostrando loro quanto può essere interessante e originale lavorare nel settore del benessere.