Occhiuto al quarto posto tra i governatori più amati, De Francesco: “Conferma di come la sua azione politica sia apprezzata”

”Oggi il Sole 24 ore riporta la classifica del gradimento dei governatori regionali. Il nostro presidente, Roberto Occhiuto, è risultato il quarto in tutta Italia, il primo del Sud. La conferma di come la sua azione politica sia apprezzata dall’opinione pubblica e dalla stragrande maggioranza dei calabresi”. Così Luciana De Francesco, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Calabria.