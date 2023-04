Al via la seduta del Consiglio regionale: oggi question time

Tre soli punti all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio regionale iniziati a palazzo Campanella. Gran parte della seduta sarà dedicata al “question time” con una lunga serie di interpellanze a risposta immediata e interrogazioni a risposta scritta che i consiglieri rivolgeranno ai componenti della Giunta. La maggior parte delle interpellanze riguarda il settore sanitario; lavoro e infrastrutture le altre. Apertura dei lavori dedicata all’esame di un provvedimento amministrativo, di iniziativa della Giunta regionale, riguardante l’approvazione del “Programma regionale per le attività di sviluppo nel settore della forestazione e per la gestione delle foreste regionali anno 2023”, e alla proposta di legge, a firma di Pasqualina Straface (Fi) recante “Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (Ncc)”