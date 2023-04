Energia rinnovabile, Giorgetti: “Dobbiamo giocare le nostre carte nel modo migliore”

“Ogni Regione e ogni governatore giustamente cerca di tutelare gli interessi della propria gente. E’ chiaro che il Sud e piu’ in generale l’Italia ha una posizione strategica per le nuove fonti rinnovabili.

Non soltanto sul proprio territorio, ma anche in proiezione come collegamento verso l’Africa, dobbiamo giocarci le nostre carte nel modo migliore”: lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, oggi a Catania, rispondendo alla domanda di un giornalista che gli chiedeva la sua posizione sulla royalties del fotovoltaico che i governatori di Sicilia e Calabria intendono rivedere con il Governo nazionale.