Ponte Stretto, Minasi (Lega): “Bonelli non vede progetto come non vedeva traffici coop Soumahoro?”

“Bonelli insiste sul fatto che non esiste un progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Non solo, accusa il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini di raccontare barzellette agli italiani e tira in ballo presunti illeciti collegati al nuovo Codice appalti. Ridicolo. Forse Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, non vede il Ponte come non vedeva i traffici legati alla cooperativa della famiglia di Soumahoro, suo braccio destro? Abbia la decenza di non parlare di malaffare, per rispetto degli italiani”.

Così la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.