Nucera: “Occhiuto-Sala, polemica inutile. Destino della Calabria in mano ai calabresi, basta ai manager forestieri”

“Il Governatore della Calabria Roberto Occhiuto, rispondendo al sindaco di Milano Giuseppe Sala che invocava maggiori risorse economiche derivanti dal Pnrr per i comuni capaci di spenderle, ha affermato: “Questa sì che sarebbe una secessione. Facile fare il figo governando Milano. Sala dovrebbe provare a governare qualche mese in Calabria, in Sicilia o in Campania”.

Così Giuseppe Nucera, presidente del movimento ‘La Calabria che vogliamo’.

“L’invito di governare in Calabria fatto da Occhiuto a Sala, anche se provocatorio, non sarebbe strano o incredibile vederlo tramutato in realtà. Da diversi anni infatti, numerosi ruoli chiave e incarichi di spessore, dove si determina lo sviluppo della Calabria, vengono assegnati a persone che vengono da altre regioni.

E’ una moda tristemente in aumento, del tutto incomprensibile e offensiva per la Calabria. Nelle regioni del centro-nord e all’estero, i professionisti calabresi sono stimati e riconosciuti per le loro capacità, tanto da rivestire ruoli di prestigio in tutti i settori della politica e dell’economia. Soltanto in Calabria, proprio nella loro terra madre, stranamente le possibilità di emergere per i calabresi si riducono al lumicino.

Evidentemente -afferma Nucera- a pesare sono più le amicizie influenti nei salotti romani, piuttosto che le competenze e l’attaccamento verso il territorio. Il caso della Zes è emblematico: nulla da eccepire sulle competenze del Commissario Romano, il quale però riveste lo stesso ruolo anche per la Regione Campania, con un evidente conflitto di interessi che rischia di danneggiare lo sviluppo della Zes calabrese.