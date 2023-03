I 5 giochi online più amati dagli italiani

Il tempo passa, ma le tradizioni restano. E una delle tradizioni più consolidate e storiche degli italiani è quella del gioco: da passatempo tipico del tempo libero, delle vacanze e delle festività, ormai è diventato un’attività quasi quotidiana e da cui riusciamo a ottenere una sorta di seconda entrata di guadagno. In un mondo sempre più connesso e costantemente online, per staccare dalla routine quotidiana basta entrare su book of dead slot per volare con la fantasia nell’Antico Egitto, da sempre terra ricca di fascino, ricchezza e mistero.

Anche la slot Legacy of dead, sempre ambientata in Egitto, è una delle più ricercate online. Le differenze tra un gioco e l’altro sono abbastanza evidenti per il giocatore più esperto di funzioni tecniche, mentre per il neofita si tratta in entrambi i casi di slot dalla grafica immersiva e dalle possibilità di vincita elevate, dato che entrambe hanno un RTP superiore al 95%. Per RTP si intende Return To Player, il ritorno al giocatore.

Sono sufficienti due titoli di slot per poter mettere in cima alla classifica delle preferenze degli italiani questo tipo di divertimento? Scopriamolo insieme.

Strategia o fortuna, il dilemma del giocatore

Il grande bivio che riguarda tutti gli appassionati del tavolo verde è quello del tipo di gioco con cui vogliono sfidare la sorte. Ogni divertimento comporta una percentuale di rischio: la scelta sta però nel rapporto che c’è tra la componente della strategia e la componente della fortuna. Detto in altri termini, ci sono giochi in cui la strategia ha un potere maggiore di incidere sul risultato finale, mentre in altri casi è più la fortuna ad avere l’ultima parola.

Per gli italiani questo è stato sempre un argomento divisivo, dato che la nostra tradizione comprende entrambe le tipologie. Soprattutto ora che è possibile giocare online, sono venute meno meno quelle limitazioni che hanno inciso per tanto tempo sulle preferenze dei player. Ad esempio, per gli appassionati di poker non è stato sempre semplice trovare un tavolo a cui sedersi. Il più delle volte era necessario recarsi in un casinò terrestre, anche per avere una maggiore scelta di tavoli.

Ecco quindi le preferenze espresse dagli italiani in un rapido sondaggio.

Slot online

Ebbene sì, che si tratti di Antico Egitto o di fantascienza, passando per la natura, i cartoni o le saghe avventurose, le video slot detengono il primato delle preferenze degli italiani. Complici di questa scelta sono due fattori essenzialmente: la facilità di gioco e l’ampia, quasi sterminata, possibilità di scelta. Quest’ultima riguarda sia i casinò che le slot stesse, potendo quindi selezionare i titoli e gli operatori preferiti.

Le scommesse sportive

Anche se costituiscono un mix tra tavolo verde e sport, le scommesse sportive sono un altro grande mercato molto apprezzato dal popolo del Bel Paese. In cima alle discipline più seguite c’è ovviamente il calcio, ma seguono a breve distanza il tennis, il basket e i motori. A differenze delle puntate sulle slot, questo sport comporta una certa conoscenza sia della squadra che del singolo giocatore, oltre a fattori più specifici della competizione, come il terreno di gioco e le temperature.

Il blackjack

Questo gioco di carte si pone a metà tra fortuna e strategia e in effetti riesce a soddisfare diverse categorie di giocatori e di esperienza. Le regole di base del blackjack sono semplici e le tecniche messe in pratica dai giocatori professionisti possono aiutare nel risultato finale. Occorre però sempre tener presente che qualunque strategia utilizzata non garantisce mai al 100% la vincita.

Il poker

Il poker è forse il più tradizionale dei giochi da tavolo e si svolge non contro un dealer ma avviene tra giocatori. Negli ultimi anni il poker ha avuto una nuova ondata di appassionati grazie alla possibilità non solo di giocare contro un software ma anche nei tornei multiplayer dal vivo, ma sempre in modalità virtuale.

Gli italiani hanno sempre avuto un debole per il poker, anche se le regole sono leggermente più complesse rispetto al blackjack, soprattutto per quanto riguarda le diverse combinazioni di carte e le varie puntate che possono essere effettuate.

Gli Skill Games

Skill Games è un termine inglese che però può indicare divertimenti tutti italiani, in base alla localizzazione del casinò online che scegli. In sintesi si tratta dei giochi di carte che non sono i classici poker e blackjack ma che comprendono divertimenti più tipicamente italiani. Basti pensare a briscola, scopa o burraco.

Se questi hanno fatto la storia e la tradizione del tempo libero e della società negli anni passati, grazie al mondo virtuale oggi possono entrare nella quotidianità quando vogliamo, con estrema facilità e velocità.