Covid Calabria: 103 nuovi contagi e un decesso. Tasso di positività al 6,20%

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 631175 (+103) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Gli attualmente positivi in Calabria sono 1050 (+27). Di questi, 944 sono in isolamento (+20), 99 in reparto (+6) e 7 in rianimazione (+1). Oggi si registrano 75 guariti e un decesso. Tasso al 6,20%.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4236075 (+1.662).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 304 (22 in reparto, 6 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112315 (111882 guariti, 433 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 342 (49 in reparto, 1 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 187924 (186438 guariti, 1486 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 12 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59857 (59577 guariti, 280 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 199 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209088 (208165 guariti, 923 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 74 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 65 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53445 (53245 guariti, 200 deceduti).