Valorizzazione Biblioteche comunali e archivi storici, sul sito della Regione l’Avviso: “Le domande scadono il 31 marzo”

Il dipartimento Istruzione, formazione e pari opportunità – settore 2 Cultura, Attività culturali, Biblioteche, Musei – ha approvato l’Avviso, finalizzato all’attuazione dell’Azione 6.8.3 del POR Calabria Fesr-Fse 2014-2020, orientato alla tutela, conservazione, promozione e valorizzazione di Biblioteche e Archivi storici pubblici, consultabile, insieme al tutta la documentazione correlata, sul sito istituzionale della Regione. Lo rende noto la Regione. “La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con il presente Avviso – è scritto in una nota – è pari a € 4.600.000 per il sostegno a Biblioteche e Archivi storici a valere sull’ Azione 6.8.3 del POR Calabria 14/20. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 Marzo 2023. Possono avanzare domanda: per la macro area 1, gli Enti Locali e altre Amministrazioni Pubbliche titolari di biblioteche, stabilmente aperti al pubblico e dotati di statuto e/o regolamento approvato che siano aderenti al Servizio Bibliotecario Regionale (SBR) o che ne abbiano fatto richiesta alla Regione Calabria prima della presentazione della domanda per il presente Avviso ovvero aderenti al Servizio Bibliotecario Nazionale; per la macro area 2, gli Enti locali e altre Amministrazioni pubbliche titolari di Archivi storici (per come definiti dal Codice dei beni culturali D.lgs 42/2004, e in particolare dell’art. 30 co. 4, ovvero “di disporre di una sezione separata di archivio storico con i documenti relativi agli affari esauriti da almeno 40 anni”), stabilmente aperti al pubblico e dotati di statuto e/o regolamento approvato”.