Pollifroni (Don Milani): “Grande soddisfazione per la realtà calcistica ‘Bocale Admo’”

“L’ Associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nel recupero dei minori a rischio del nostro territorio ed anche nelle attività di promozione della cultura della legalità, esprime grande soddisfazione ed apprezzamento per la presenza nel nostro territorio di un grande realtà calcistica rappresentata dal Bocale Calcio Admo. Squadra che milita nel campionato di Eccellenza il cui Presidente Pippo Cogliandro rappresenta un punto di riferimento non solo per il calcio, ma per lo sport in genere della nostra città. Grande squadra, grandi dirigenti che vivono il Bocale non solo in ottica sportiva ma anche come presenza sul territorio. Perché insieme si possono raggiungere grandi risultati”.

Lo afferma in una nota il presidente Don Milani, Filippo Pollifroni.