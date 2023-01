“Mi associo al dolore per la scomparsa del caro compagno Giovanni Puccio, un esempio per tutti noi in quanto a dedizione e senso di appartenenza al partito ed ai suoi valori fondanti. Sempre al servizio dei dirigenti e dei militanti. Un uomo generoso e leale.

Alla compagna Teresa ed alla sua famiglia la mia più sincera vicinanza”.

Così Nico Stumpo, deputato calabrese dei democratici.