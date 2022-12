Minasi (Lega): “Con Salvini fatti e poche chiacchiere, via libera a 2,7 mld per AV Salerno-Reggio Calabria”

“Per la Salerno-Reggio Calabria è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici al MIT, il progetto di fattibilità tecnico-economica dei primi 33km di strada ferrata tra Battipaglia e Romagnano, dal valore di 2,7 miliardi di euro, finanziato con risorse PNRR. Ottime notizie non solo per la Calabria ma per tutto il Mezzogiorno per merito del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha messo a disposizione quasi 30 miliardi per due opere, due progetti per l’alta velocità entrambi nel sud Italia – Salerno/Reggio Calabria e Palermo/Catania – che garantiranno collegamenti più celeri e scambi commerciali più agevoli. Una risposta fondamentale, da parte della Lega, per le esigenze del meridione in poco più di due mesi dall’insediamento di Salvini al dicastero di Porta Pia. Fatti e poche chiacchiere”.

Così la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi, componente della commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica.