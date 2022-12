Gioco a distanza: quando una piattaforma è affidabile?

I numeri del gioco a distanza parlano chiaro: nei primi dieci mesi dell’anno corrente sono stati spesi 1.630 milioni di euro nel settore, e il trend conferma una crescita esponenziale iniziata con l’aumento dell’offerta e degli operatori, che dal 2019 in poi non ha mai subito battute d’arresto. I dati riguardano solamente i numeri generati dalle attività legali, e dunque quelli provenienti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dagli stessi operatori. Esiste dunque una parallela attività illecita, che la stessa Agenzia e i concessionari si impegnano a contrastare con apposite attività di promozione del gioco a distanza legale.

Il fatto che molti utenti che vogliono provare un casinò online effettuino la ricerca direttamente dal web, può farli incappare nei siti di operatori non affidabili, oppure in piattaforme che in Italia non sono autorizzate, anche se coperte da specifica licenza nei paesi di provenienza. Il tema della sicurezza, dopotutto, è molto importante per un utente, perché porta con sé tante sfaccettature: la tutela della privacy, prima di tutto, ma anche la cybersicurezza associata alle comunicazioni-scambio di informazioni con la piattaforma, specialmente se queste sono connesse a transazioni monetarie come depositi o prelievi.

Vediamo dunque, passo per passo, quali sono – e, soprattutto, come si riconoscono – i principali criteri di scelta dei migliori casinò online, dove il termine “migliori” è strettamente collegato alla affidabilità della piattaforma e alla tutela di tutti i giocatori, esperti o neofiti che siano.

La licenza ADM: ecco come riconoscerla

La licenza ADM è la condizione di legalità primaria per una piattaforma che offre giochi da casinò a distanza. Gli operatori autorizzati, che fanno capo ad aziende con sede legale in Italia, devono farne richiesta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presentando un certificato di integrità della piattaforma di gioco (Sgad), che viene a sua volta emesso dagli OdV, Organismi di Verifica riconosciuti dalla stessa Agenzia, a seguito di opportuni controlli di regolarità. ADM esercita il controllo sulle attività di gioco a distanza per conto dell’autorità statale e si occupa di emettere le licenze, ma anche di rinnovarle, se ne sussistono i requisiti, o di revocarle, qualora questi vengano a mancare.

Quando si apre il sito di una piattaforma di casinò online, la prima cosa da fare è verificare se nella parte bassa della homepage è presente un numero a cinque cifre, affiancato da un mezzo timone su sfondo tricolore: si tratta del numero di licenza ADM, e del relativo logo di riconoscimento. Per avere la totale sicurezza di avere fatto accesso a un concessionario autorizzato, si può consultare la lista delle piattaforme a distanza con licenza, pubblicata e aggiornata sul sito ufficiale ADM.

Un altro indicatore della legalità di una piattaforma è la barra degli indirizzi: innanzitutto il dominio del sito deve terminare con “.it”, anche se l’operatore è straniero. A questo punto è bene fare chiarezza: le piattaforme straniere non sono tutte illegali. Alcune, come quelle maltesi, svizzere o inglesi sono riconosciute legalmente nei loro territori, e dispongono di licenza ad operare rilasciata da organismi simili ad ADM, ma nazionali. In Italia, però, è possibile giocare solo presso concessionari a distanza con dominio “.it”. Se un operatore straniero vuole offrire gioco a distanza in Italia, deve presentare domanda per il rilascio della licenza.

Sempre guardando alla barra degli indirizzi, se è presente la stringa “https” e se accanto si vede un piccolo lucchetto, vuol dire che il sito è sicuro, ovvero che utilizza protocolli crittografici SSL (che sta per Secure Socket Layer), i quali proteggono la trasmissione delle informazioni tra utente e piattaforma. La sicurezza della SGAD (piattaforma di gioco) , è uno degli elementi di verifica degli OdV e, dunque, un criterio di affidabilità richiesto da ADM.

Offerta di giochi e trasparenza di bonus e promozioni

Un operatore affidabile deve avere una buona selezione di giochi ma, soprattutto, questi devono possedere determinati requisiti. Innanzitutto, il gioco deve potersi svolgere in modo fluido e senza intoppi, in quanto sono in ballo potenziali vincite e soldi veri. La collaborazione di un concessionario con software house prestigiose è di per sé un parametro di qualità: spesso le partnership sono messe in rilievo nel sito, e si fa menzione della collaborazione con sviluppatori come NetEnt, Microgaming, Playtech, solo per citare i più rinomati.

I giochi, inoltre, ad esempio le slot machine, devono garantire un meccanismo di funzionamento basato sul sistema casuale RNG, ovvero il Generatore di Numeri Casuale, un software da cui dipende la regolarità delle giocate.

Quanto alle promozioni, dai bonus di benvenuto a quelli sui primi depositi o successivi, un operatore affidabile indica in modo chiaro nel contratto di gioco i termini e le condizioni di utilizzo e riscossione delle vincite, le scadenze, le validità, ma anche aspetti collegati al “rollover”, che altro non è che il requisito minimo di puntata, identificato da un “x” seguito da un numero. In poche parole, se il bonus è di 10 euro e il rollover (o playthrough) è “x 10”, si devono puntare 100 euro prima di avere diritto a un prelievo.

Un altro aspetto fondamentale in tema “sicurezza” riguarda l’accesso ai giochi: un operatore legale chiede sempre all’utente di compilare una form e di inviare un documento di identità per verificare che questi sia maggiorenne, in quanto il gioco d’azzardo a distanza è riservato esclusivamente a coloro che hanno dai 18 anni compiuti in su.

Scelta dei metodi di pagamento

La scelta dei metodi di pagamento è un elemento importante da considerare.

I concessionari più affidabili ne offrono di diverso tipo agli utenti, visto che ognuno ha il proprio preferito: il bonifico bancario e le carte di debito o credito di circuiti riconosciuti come VISA o Mastercard sono tra questi; una maggiore velocità e sicurezza è però garantita dalle carte prepagate tipo PostePay (poiché hanno un limite di utilizzo connesso alla effettiva disponibilità), dagli wallet come PayPal (a cui si accede tramite indirizzo e-mail collegato al conto, senza digitare password), ma anche da Skril, Neteller e PaySafecard (un metodo che tutela l’anonimato e che funziona tramite ricariche presso i punti vendita autorizzati) . Si ricorda che i depositi o i prelievi, a seconda dei metodi di pagamento prescelti, possono prevedere tempi e costi di commissione diversi tra loro, che una piattaforma sicura e affidabile deve specificare nella sezione del sito dedicata, al fine della piena trasparenza.

Un servizio clienti efficiente

Un giocatore deve poter contattare un operatore sicuro tutte le volte in cui ne ha bisogno, per informazioni, dubbi, problemi. La piattaforma deve disporre di una sezione dedicata al servizio clienti, nonché di una mail di contatto o di apposite form.

Il gioco a distanza, tuttavia, per sua natura, richiede tempi rapidi di risposta e un’assistenza pressoché immediata. Per questo i migliori operatori offrono un client service attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ma anche e soprattutto una chat per parlare in diretta con un assistente. Ad ogni modo, qualora ci siano degli orari di contatto predeterminati, questi devono essere specificati in modo trasparente, così che l’utente possa regolarsi di conseguenza.

In conclusione…

Come si è appena letto, sono tanti i criteri di selezione di un casinò online sicuro. Si ricorda anche che un buon operatore riporta nel proprio sito delle indicazioni utili sul gioco responsabile, di concerto con gli obiettivi di ADM. La scelta richiede tempo, è vero, ma è altrettanto vero che online esistono delle piattaforme di comparazione che mettono a confronto i concessionari autorizzati, secondo tutti questi parametri: consultarli può essere utile per avere un’idea più chiara e completa rispetto all’offerta.