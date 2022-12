Covid Calabria: +275 contagi e 6 decessi. Tasso di positività al 14,41%

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 609414 (+275) rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Calabria sono 8027 (+51). Di questi, 7833 sono in isolamento (+51), 177 ricoverati (-2) e 17 in rianimazione (+2).

Oggi si registrano 218 guariti per un totale complessivo di 598218 e 6 decessi che portano il numero complessivo a 3169.

Tasso di positività al 14,41 %.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4071753 (+1.909).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1472 (44 in reparto, 13 in terapia intensiva, 1415 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 105862 (105460 guariti, 402 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2867 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2804 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 177283 (175888 guariti, 1395 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 294 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 282 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57982 (57710 guariti, 272 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2643 (44 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2595 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 201485 (200595 guariti, 890 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 554 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 540 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51653 (51462 guariti, 191 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 385 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 347 nuovi soggetti positivi di cui 6 fuori regione.