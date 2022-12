Aiello (UniCal e OpenCalabria): “Buone notizie per le esportazioni calabresi”

“I dati sulle esportazioni pubblicati in data odierna dall’ISTAT indicano una crescita delle esportazioni nazionali del 21,2% nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Su base regionale, il valore dell’export della Calabria è pari a 529 milioni di euro, sempre pari allo 0,1% delle esportazioni italiane, ma in crescita del 31,6% in confronto al dato dei primi 9 mesi del 2021.

Questa variazione annuale è in linea con un trend di crescita osservata nei primi nove mesi delle esportazioni calabresi negli ultimi anni (a parte il crollo del 2020). Il dato di oggi indica non soltanto una ripresa rispetto all’anno scorso, ma è di interesse rilevare come si abbia un significativo incremento anche rispetto agli anni precedenti la pandemia COVID-19: + 25% rispetto ai primi 9 mesi del 2018 e +56% rispetto al dato del 2019. Pur con tutta la cautela del caso legata ai bassi volumi delle esportazioni regionali e in attesa di conferme strutturali, queste dinamiche di breve periodo sembrerebbero segnalare il fatto che le imprese calabresi siano più coinvolte e più vincenti nei processi di internazionalizzazione delle produzioni. E’ una circostanza che può essere interpretata favorevolmente, poiché lo sviluppo di un’economia piccola, com’è quella calabrese, non può prescindere dalla capacità di essere trainato dalle esportazioni”.

E’ quanto su legge in una nota di Francesco Aiello, docente dell’Università della Calabria e fondatore di OpenCalabria.