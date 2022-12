Allerta meteo arancione in 8 regioni (tra cui la Calabria). Timori per eventi estremi

Sabato di maltempo sul centro-Sud dell’Italia, con allerta meteo arancione in ben otto regioni e timori di eventi estremi legati ai temporali e alle alluvioni. Il secondo livello piu’ alto di allerta riguarda l’Umbria, dove le scuole sono rimaste chiuse come misura precauzionale, e parte di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Allerta gialla su Abruzzo e Sicilia, su gran parte del Molise, su parte della Basilicata e sui restanti territori di Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. A portare le forti piogge e’ un’ampia circolazione depressionaria che sta interessando gran parte dell’Europa Centro-Occidentale alimentando un flusso di correnti occidentali caldo-umide in area mediterranea, soprattutto lungo le coste tirreniche. Da mezzanotte sull’isola di Ischia e’ scattata un’allerta arancione, concentrata sulle zone gia’ colpite dal maltempo dei giorni scorsi, mentre proseguono le evacuazioni dalla zona rossa e da Ischia porto