Olio di Calabria IGP incontra la Lilt

Mercoledì 30 novembre 2022, presso le sede nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a Roma, si è svolto l’incontro tra il Presidente Lilt Francesco Schittulli e il Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP Massimino Magliocchi, per programmare le attività comuni da realizzare nel 2023.

Dopo la felice esperienza al Giro d’Italia 2022, dove il Consorzio è stato ospitato nello stand Lilt presente in tutte le tappe distribuendo campioni gratuiti di Olio di Calabria IGP, si rinnova il connubio tra le parti nell’ottica di una sempre maggiore informazione riguardante la prevenzione nella lotta ai tumori e la diffusione di abitudini alimentari legate al mangiare sano e alla dieta mediterranea, con l’obiettivo di raggiungere al più presto il traguardo di un futuro senza cancro.

Il rapporto di collaborazione tra le parti – è scritto in un comunicato stampa – si è ancor di più rafforzato e si sono poste le basi per eventi e manifestazioni da realizzare insieme nel corso del 2023 secondo un programma che verrà presentato in dettaglio nelle prossime settimane.

“Oggi è un grande giorno per il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP”, ha detto il Presidente Magliocchi, “il rapporto privilegiato che abbiamo instaurato con la Lilt ci inorgoglisce e ci spinge ad impegnarci sempre di più per una corretta diffusione di abitudini alimentari sane che sono alla base di uno stile di vita salutare.”

La sinergia tra la Lilt e il Consorzio Olio di Calabria IGP vuole sottolineare l’importanza di fare fronte comune per tutelare la salute delle persone, partendo da una corretta informazioni sui rischi derivati da uno stile di vita non appropriato e puntando sulla prevenzione sanitaria e alimentare come prima arma di difesa nella lotta ai tumori.