Autonomia differenziata e Ponte sullo Stretto, il Pd vuole una seduta ad hoc in Consiglio regionale

“Nei prossimi giorni il gruppo PD inviterà tutta la minoranza consiliare a sottoscrivere una richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio regionale per discutere di Autonomia differenziata e Ponte sullo Stretto: non si può continuare ad assistere a prese di posizione prive di un confronto serio e serrato nella massima assise regionale e coinvolgendo la società civile calabrese. Su temi così dirimenti per il futuro della nostra regione è necessario comprendere a fondo ed esprimersi con cognizione di causa”. Lo afferma, in una nota, il capogruppo regionale del PD Mimmo Bevacqua.

“Sull’autonomia – aggiunge – si rischia davvero di cancellare l’unità del Paese. Lo diciamo da anni e tutti gli studi più seri lo attestano senza possibilità di dubbio: prima di ogni ulteriore riforma, bisogna applicare la Costituzione e la normativa vigente; a cominciare dall’art. 119 nella sua interezza e dalla L. 42 del 2009. Non si può varare nessuna autonomia senza preliminarmente fissare i Livelli essenziali delle prestazioni per tutto il territorio nazionale, istituire e regolare il Fondo perequativo, garantire la perequazione infrastrutturale e cancellare il criterio di ripartizione delle risorse legato alla spesa storica. E il discorso del Ponte è legato a tutto questo più di quanto non appaia: stanno provando a venderci un fumoso sogno senza prima garantire che verranno completate opere strategiche come la 106 e l’Alta velocità, e garantiti i diritti sociali e sanitari”.

“Nell’attuale congiuntura economica e internazionale- dice ancora Bevacqua – le risorse sono scarse e limitate: non possiamo inseguire fantasmi che, quand’anche vedessero una realizzazione, lo farebbero a scapito di tutto il resto. Oppure ci potremo accontentare di fare una bella foto a un ponte che dietro di sé ha solo il deserto”.