Loizzo a Lamorgese: “Riassegnare scorta a Pino Masciari”

“Chiedo al ministro Lamorgese di riassegnare immediatamente la scorta a Pino Masciari”. Lo afferma l’on Simona Loizzo, deputato della Lega. “La decisione della prefettura di Torino dì togliere la protezione a un testimone di giustizia prezioso e coraggioso – dice Loizzo – va cassata direttamente dal ministro in carica. Pino Masciari ha fornito un grande aiuto alla magistratura e lo Stato non può ignorarlo – aggiunge Loizzo – ma deve con forza ribadire la sua presenza, non abbandonando al proprio destino chi ha dimostrato grande senso civico. Dì recente ho incontrato un altro grande testimone di giustizia, Notaraianni, e credo che persone come loro rappresentino un punto di riferimento anche per noi legislatori”.