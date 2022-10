La Giunta ricorda Guarasci, primo presidente di Regione, in anniversario sua tragica scomparsa

“Il 2 ottobre del 1974 moriva in un incidente stradale Antonio Guarasci, primo presidente della Regione Calabria.

Si stava recando a Roma per seguire una trattativa che aveva lo scopo di salvare il posto di lavoro a tanti operai del tessile del nostro territorio.

La Giunta regionale ricorda il professor Guarasci, a 48 anni dalla sua tragica scomparsa, come un politico di grande valore, una personalità che interpretava alla perfezione le speranze e le esigenze della Calabria, un uomo dalle rare qualità”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.