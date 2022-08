Incendi in Calabria, Occhiuto: “40% in meno grazie a monitoraggio con droni”

In Calabria “meno 40% di incendi grazie al progetto di monitoraggio con i droni”. Cosi’ il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un post sulla sua pagina facebook. “Un piano di interventi di sorveglianza sul territorio – prosegue Occhiuto – mai realizzato prima e unico in Italia. Un grazie agli operai forestali, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, a Calabria Verde, alle Forze dell’Ordine e ai volontari tutti”.