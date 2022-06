Sorical, Lo Schiavo: “Sull’acquisto delle quote private continua a gravare il pegno del fondo governativo tedesco”

«Nel Consiglio regionale di ieri, con emendamento blitz della maggioranza, si è data autorizzazione a comprare, ad un prezzo simbolico di 1 euro, le quote del socio privato di Sorical Spa che quindi diventerà totalmente pubblica. Ho dovuto però ricordare, per smorzare facili entusiasmi, che si sta comprando a questo prezzo perché su quelle quote continuerà a gravare il pegno a favore del fondo governativo tedesco (creditore di decine di milioni di euro) che continuerà quindi ad esercitare il suo diritto di voto e di veto nell’assemblea della società nella sua nuova compagine. Ovviamente i tedeschi non mollano. Nonostante quindi il giubilo della maggioranza, ho dovuto riportare la discussione alla realtà dei fatti: Sorical continua ad essere azzoppata da debiti prodotti da chi ha consentito a fondi speculativi e ai privati di poter lucrare sull’acqua pubblica calabrese. Ancora deve iniziare la vera partita del risanamento della società che dovrà gestire il sistema idrico regionale e spero che tutti questi debiti alla fine non li debbano pagare come al solito i cittadini calabresi. Per questo ho ribadito al presidente Occhiuto che noi non rimarremo silenti o subalterni nel nostro ruolo di opposizione, ma che con lealtà ci troverà sempre dalla stessa parte nel dare il nostro contributo tecnico o politico a tutela dei diritti dei calabresi».

Lo dichiara il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo in riferimento all’emendamento della maggioranza che autorizza l’acquisto delle quote private di Sorical Spa da parte della Regione Calabria tramite Fincalabra.