Femca Cisl Calabria: “Grazie a tutti i lavoratori e le lavoratrici che ci hanno sostenuto”

“La Femca Cisl Calabria si aggiudica 2 RSU su 4 e 1 RLSA su 2 alle elezioni per il rinnovo della RSU dello stabilimento UOP Honeywell di San Gregorio Reggio Calabria, nella sua prima partecipazione alla competizione elettorale. Grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ci hanno sostenuto. Si tratta senza alcun dubbio di un ottimo risultato che rappresenta la sintesi del grande lavoro di squadra della Femca Cisl Calabria, dei suoi dirigenti e di tutti gli iscritti e simpatizzanti, che negli ultimi mesi, attraverso una intensa attività di coinvolgimento persuasivo e partecipato, hanno permesso il raggiungimento di questo straordinario risultato elettorale”. Così si legge in una nota diramata dal segretario generale Femca Cisl Calabria Pompeo Greco.

“La Femca Calabria fino a qualche mese fa era presente in azienda con pochissimi iscritti – prosegue la nota. Oggi le elezioni ratificano che è il sindacato maggiormente rappresentativo in azienda con il primo degli eletti. Il risultato rappresenta inequivocabilmente la scelta operata dai lavoratori di forte discontinuità rispetto al passato, scegliendo e condividendo la linea politica della Federazione e le strategie future prospettate dal Segretario Generale Pompeo Greco e da tutta la Segreteria. Operare nell’esclusivo interesse dei lavoratori, programmare percorsi formativi di crescita delle RSU e dei delegati, per consentire di rinnovare le relazioni sindacali in azienda, rendendole più partecipate con il coinvolgimento a tutti i livelli della federazione, compresi quelli nazionali. Di recente si è svolta un’assemblea per la presentazione della piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL Chimico Farmaceutico, con la partecipazione del Segretario Nazionale di Comparto Lorenzo Zoli. Questa la scelta evidentemente vincente, che ha consentito di raggiungere questo importante risultato di forte consenso elettorale. La partecipazione dei lavoratori come elemento indissolubile, imprenscindibile su cui la Femca ha sempre basato la sua azione sindacale.Trasparenza delle proprie azioni, in una logica finalizzata a un confronto propositivo e costruttivo anche e soprattutto con l’azienda, in linea con i principi i valori e la storia della Cisl. Puntare forte sulla politica formativa e di valorizzazione dei giovani, al fine di definire la futura classe dirigente individuando criteri di competenze, qualità e rafforzando il senso di appartenenza alla Cisl”.